Powitanie wakacji w Rakoniewicach. Moc atrakcji i pyszności na stołach

Festyn "Witajcie Wakacje" w Rakoniewicach to wspólna inicjatywa sołtysa, rady sołeckiej i Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom "Serce". Jego organizacja nie byłaby jednak możliwa, gdyby nie pomoc uczestników projektu realizowanego przez Stowarzyszenie przy współpracy z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "PISOP".

- Często korzystamy z wsparcia PISOP-u i wspólnie realizujemy wiele inspirujących działań. Doskonale znamy temat wolontariatu, ale tym razem do współpracy zaprosiliśmy młodzież. Zachęcamy ich do tego, żeby aktywnie włączyli się w różne działania. Zaplanowaliśmy szereg spotkań, które będą odbywać się przez trzy miesiące. To pakiet różnych zajęć, w ramach których młodzież uczy się animacji, malowania twarzy i innych umiejętności - mówi Katarzyna Krysmann, prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom "Serce" w Rakoniewicach.