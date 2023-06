Prasówka 1.06 Grodzisk Wielkopolski- wydarzenia środy

Rak piersi to nie wyrok, ale tylko wtedy, kiedy w odpowiednim momencie zgłosimy się do lekarza. Doskonale wiedzą o tym członkinie Grodziskiego Stowarzyszenia Amazonek. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Wielkopolskim wspólnie z grodziskimi amazonkami organizuje cykl spotkań, podczas których poruszany jest temat raka piersi.

Prasówka 1.06 Grodzisk Wielkopolski: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Grodzisku Wielkopolskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Koleje Wielkopolskie unieważniły przetarg, dzięki któremu parowozy miały wrócić do regularnych kursów na liniach z Wolsztyna do Poznania i Leszna. Jest to spowodowane brakiem czynnych parowozów, które posiadałyby dopuszczenie do ruchu. Jeden z parowozów jest obecnie remontowany w Czechach.