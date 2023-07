Prasówka 11.07 Grodzisk Wielkopolski- wydarzenia poniedziałku

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu informuje o kolejnych kąpieliskach w Wielkopolsce, w których obowiązuje zakaz kąpieli.

Dla strażaków i rolników to nie był spokojny weekend. Od piątku do niedzieli doszło do siedmiu pożarów podczas prowadzonych prac polowych. Straty sięgnęły łącznie prawie 300 tysięcy złotych.