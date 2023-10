Prasówka 11.10 Grodzisk Wielkopolski- wydarzenia wtorku

We wtorek, 10 października, na obwodnicy Grodziska Wielkopolskiego zderzyły się dwa pojazdy. Sprawczyni zdarzenia została ukarana mandatem.

Polska prężnie się rozwija, a w dużych miastach co i rusz stawiane są nowoczesne budynki, które onieśmielają swoimi rozmiarami. Poznaj 9 najwyższych budynków w Polsce – Pałac Kultury i Nauki w Warszawie nie jest już na pierwszym miejscu! Przedstawiamy listę krajowych rekordzistów, których nie da się przeoczyć podczas wycieczki.

To coś nieprawdopodobnego. 51-letnia pani Magdalena szła chodnikiem wzdłuż ulicy Broniewskiego w Trzciance, gdy nagle poczuła mocne uderzenie. Na jej głowę spadła piła motorowa, pojawił się ból i polała się krew. Kobieta była w totalnym szoku, z którego nie może otrząsnąć się do dzisiaj. Jak do tego doszło?