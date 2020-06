Prasówka 14.06 Grodzisk Wielkopolski- wydarzenia niedzieli

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Grodziska Wielkopolskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 7.06 a 13.06.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Czynne kąpieliska w Grodzisku Wielkopolskim i okolicy 14.06.2020. Sprawdź, jakie kąpieliska są otwarte w Grodzisku Wielkopolskim”?

W niedzielę, 14 czerwca, około godziny 21, na trasie z Grodziska Wielkopolskiego w kierunku Kamieńca doszło do zderzenia dwóch motocyklistów. Na miejscu pracują ratownicy medyczni, policjanci i strażacy. Droga jest całkowicie zablokowana.

13 czerwca 2020 roku przez Słocin przeszła procesja zorganizowana z okazji Bożego Ciała. Przemarsz ten, co roku był organizowany przez parafię św. Faustyny na terenie Osiedla Wojska Polskiego w Grodzisku Wielkopolskim. Po raz pierwszy, obrzędy zostały przeniesione na teren Słocina by umożliwić udział w uroczystościach także tamtejszym parafianom. Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji.