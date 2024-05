Prasówka 16.05 Grodzisk Wielkopolski- wydarzenia środy

Nowa trasa ekspresowa S11zastąpi obecną drogę krajową nr 11, na której panuje bardzo duży ruch. Jak zapowiada poseł i przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Budowy Dróg Ekspresowych S6 i S11 Bartłomiej Wróblewski w tym roku mają zapaść decyzje środowiskowe odnośnie odcinka Kórnik-Jarocin i Jarocin-Ostrów Wielkopolski. Kierowcy pojadą całą trasą do 2029 roku.

Prasówka 16.05 Grodzisk Wielkopolski: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Grodzisku Wielkopolskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W piątek, 10 maja, uczniowie Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim wzięli udział w wiosennym rajdzie nordic walking.

We wtorek, 14 maja, na terenie jednej z firm w Grodzisku Wielkopolskim doszło do wypadku. Poszkodowana kobieta została śmigłowcem przetransportowana do szpitala. Jej stan jest poważny.