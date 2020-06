Prasówka 20.06 Grodzisk Wielkopolski- wydarzenia soboty

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Grodzisk Wielkopolski 20.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Prezydencki projekt ustawy, dot. Polskiego Bonu Turystycznego, trafił w czwartek do Sejmu, a w piątek został przyjęty przez posłów. Kiedy pieniądze trafią do Polaków? Politycy Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że Senat może stosować "obstrukcję" i przetrzymywać projekt przez 30 dni, co opóźni jego wprowadzenie. Jak otrzymać bon turystyczny na dziecko?

Wytrawni klubowicze ze smutkiem wspominają miejsca, które odeszły do historii. Do 2003 roku w Kamieńcu działał Viva Club. Swego czasu, było to jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc na mapie klubów w naszej okolicy.