Prasówka 22.09 Grodzisk Wielkopolski- wydarzenia środy

Z początkiem września ruszyły w szkołach zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 uczniów od 12 roku życia. W ogólnopolską akcję zaangażowały się placówki w powiecie grodziskim. Towarzyszy temu akcja informacyjna skierowana do uczniów, rodziców i nauczycieli. Okazuje się, że podobnie jak w powiecie wolsztyńskim, zainteresowanie jest niewielkie. Dyrektorzy placówek podkreślają, że życzyliby sobie więcej chętnych, ale decyzję pozostawiają rodzicom.

21 września w Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wlkp. odbyło się pasowanie klas pierwszych.

Grodziscy i wolsztyńscy policjanci otrzymali torby wyposażone w podstawowy sprzęt służący do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. To prezent, którego fundatorem jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lesznie. Ten bezcenny dar trafił również do komend w Lesznie, Gostyniu, Rawiczu, Kościanie.