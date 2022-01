Prasówka 27.01 Grodzisk Wielkopolski- wydarzenia środy

Za spowodowanie kolizji, będą pod wpływem alkoholu kierowcy grozi kara pieniężna wynosząca nawet 60 000 złotych, do tego utrata prawa jazdy nawet na piętnaście lat, a także kara pozbawienia wolności nawet do 4,5 roku. To wszystko grozi obywatelowi Białorusi, który w Zbąszyniu doprowadził do niebezpiecznego zdarzenia.

Właśnie ruszają zapisy do trzech imprez cyklu „Orły Biegowe”, który będą tworzyć Maraton Dębno, Hunters Grodziski Półmaraton „Słowaka” i Bieg po Plaży w Jarosławcu. Organizatorzy zachęcają i podkreślają, że miłośnicy długodystansowego biegania w Polsce otrzymują szansę uczestnictwa w nowatorskim, niepowtarzalnym projekcie.