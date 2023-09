Prasówka 28.09 Grodzisk Wielkopolski- wydarzenia środy

Podczas Nocy Bibliotek w Grodzisku czeka was spotkanie z podróżnikami, escape room i kino pod gwiazdami. To już 6 października!

24-letni mieszkaniec Wielichowa i 18-letnia mieszkanka Wolsztyna najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie. To efekt policyjnej kontroli, podczas której wpadli z narkotykami. Młody mężczyzna podczas ucieczki uszkodził radiowóz.

Grupa 11 uczniów z Liceo Muratori di San Carlo w Modenie w regionie Emilia Romania oraz ich opiekunowie gościli w Grodzisku Wielkopolskim w ramach europejskiego programu Erasmus+, do którego dołączyła społeczność "Słowaka".

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Grodzisku Wielkopolskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Po raz kolejny mundurowi grodziskiej drogówki wraz z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z powietrza obserwowali zachowania kierowców.

Delikatne paznokcie to jeden z najmodniejszych trendów, jaki się utrzymuje od dłuższego czasu. Styliści dostosowują je pod daną porę roku i tak właśnie powstały teddy nails. Pazurki, które są eleganckie, subtelne i kolorem nawiązują do jesieni.

Rysy, to jedna z najważniejszych górskich ikon na granicy polsko-słowackiej, w samym sercu Tatr. Szczyt ten, dzięki swoim niezwykłym cechom, przyciąga wspinaczy i miłośników przyrody z całego świata. Oto poradnik, który pomoże ci dowiedzieć się, jak zdobyć Rysy, co spakować oraz czy to trasa dla każdego.