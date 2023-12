Prasówka 29.12 Grodzisk Wielkopolski- wydarzenia czwartku

Na Starym Kontynencie mieści się mnóstwo ciekawych lokalizacji i atrakcji – okazuje się, że podróż do 4 z nich lepiej przeplanować z 2024 roku na inny termin. To spory cios dla wielu turystów, bowiem na liście znalazły się uwielbiane przez większość miasta. Dlaczego nie warto odwiedzać tych kierunków w nadchodzącym roku?

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Wkrótce ferie zimowe. Jak spędzało się zimowe ferie kilkadziesiąt lat temu? Kiedyś to były zimy! Śnieg do kolan, zjeżdżanie na sankach czy grzanie się przy piecu po długim pobycie na zewnątrz, to tylko niektóre z opowieści. Jakie macie wspomnienia? Cofnijmy się w czasie - do ferii zimowych sprzed lat.

Tradycyjnie na początku każdego roku władze gminy Grodzisk wręczają upominek rodzicom oraz dziecku, które przyszło na świat, jako pierwszy mieszkaniec tego regionu. Ratusz poinformował o ponownym przystąpieniu do tej inicjatywy.

To już pewne! Agata Sobczyk z Polski 2050 została powołana na stanowisko wojewody wielkopolskiego. Jednocześnie ze stanowiskiem pożegnał się dotychczasowy wojewoda Michał Zieliński.