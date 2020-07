Prasówka 3.07 Grodzisk Wielkopolski- wydarzenia piątku

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Wybory 2020: II tura da odpowiedź na to, kto zostanie prezydentem Polski na kolejne 5 lat. Teraz Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski walczą o zdobycie poparcia tych, którzy w pierwszej turze wyborów głosowali na Krzysztofa Bosaka (Konfederacja), Szymona Hołownię i pozostałych kandydatów. Internauci natomiast tworzą memy. Wybory to w końcu wdzięczny temat, a każdy kolejny dzień kampanii wyborczej przynosi nowe pomysły na memy o starciu Duda vs. Trzaskowski. Zobaczcie sami najlepsze wyborcze memy przed drugą turą!

Blisko 52 miliony unijnej dotacji na realizację kluczowej inwestycji dla rozwoju aglomeracji poznańskiej.

"Trzaskowski?! U mnie na Starych Budach? Wyp*ać! Do Warszawy!" - krzyczał mężczyzna do kobiet, które powiesiły przed swoją posesją banner Rafała Trzaskowskiego. Zagroził im też, że spali dom. W piątek ok. godz. 12 został zatrzymany przez radomskich funkcjonariuszy.

Jezioro Strykowskie jest latem bardzo popularne. Jednym z atrakcyjniejszych miejsc jest plaża w Strykowie. Dobrze zagospodarowana zachęca do odpoczynku.

Ślimaki potrafią zniszczyć doszczętnie wiele roślin ozdobnych i użytkowych. Polecamy środki i sposoby na ślimaki.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyłoniła wykonawcę, który przeprowadzi modernizację kolejnego odcinka drogi krajowej nr 32. Niebawem ma rozpocząć się budowa nowej nawierzchni na odcinku o długości 1,5 kilometra.

W czwartek 2 lipca 2020 roku, w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Grodzisku Wielkopolskim, grupa młodzieży przystąpiła do sakramentu bierzmowania. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia.