Prasówka 4.05 Grodzisk Wielkopolski- wydarzenia środy

Tradycyjny majowy koncert w wykonaniu Grodziskiej Orkiestry Dętej, która w tym roku do współpracy zaprosiła Zespół Tańca Ludowego Cybinka-Grodzisk oraz zespół "Zdrojowianie", ponownie zgromadził wielu grodziszczan i gości. Artystów nagrodzono gromkimi brawami.

SOLID RUN MTB w Przyłęku wystartował. Właśnie dzisiaj, 3 maja 2023 roku ze startu przy wigwamie w Przyłęku wystartowało ponad 300 rowerzystów z całej Polski.

Czujność jednego z mieszkańców gminy Siedlec doprowadziła do zatrzymania kolejnego pijanego kierowcy. Na podwójnym gazie za kierownicę samochodu wsiadł pracownik jednej z firm kurierskich. Badanie przeprowadzone przez policjantów wykazało, że miał w organizmie blisko 1,2 promila alkoholu. Co więcej, od kilku miesięcy nie miał uprawnień do kierowania pojazdami, bo prawo jazdy stracił za jazdę pod wpływem alkoholu.