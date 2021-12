Prasówka 5.12 Grodzisk Wielkopolski- wydarzenia soboty

Prasówka Grodzisk Wielkopolski 5.12: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Burmistrz Opalenicy i Centrum Kultury i Biblioteka zaprosili wszystkich mieszkańców w terminie od 3 do 5 grudnia na wspaniały, pełen atrakcji weekend w Opalenicy. W piątek, 3 grudnia rozpoczął się pierwszy dzień 6 Jarmarku Świątecznego. Natomiast właśnie trwa drugi dzień Jarmarku. A my mamy dla Was kolejną porcję zdjęć!