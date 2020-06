Prasówka 8.06 Grodzisk Wielkopolski- wydarzenia poniedziałku

Rusza matura 2020! Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczyna się w poniedziałek, 8 czerwca o godz. 9. CKE opublikuje arkusz z zadaniami tego samego dnia około godz. 14. Wtedy eksperci przystąpią do rozwiązania zadań dla "Głosu Wielkopolskiego". Odpowiedzi pojawią się w tym artykule.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Grodzisku Wielkopolskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Z okazji tegorocznego Dnia Środowiska Naturalnego młodzież z gminy Grodzisk postanowiła zakasać rękawy do pracy i uporządkować teren Grodziskiego Parku Miejskiego.

Do wypadku doszło w poniedziałek 8 czerwca po godzinie 8 rano na trasie powiatowej Kuślin - Buk, na wysokości miejscowości Wiktorowo.

Dnia 8 czerwca 2020 roku tegoroczni maturzyści przystąpili do pierwszego egzaminu maturalnego z języka polskiego. Jak czuli się w tym wyjątkowym dniu?

Francuska sieć sklepów z ubraniami dla kobiet Camaieu ogłosiła, że wycofuje się z Polski. W sklepach tej marki trwają właśnie ostateczna wyprzedaże. To nie pierwsza, i pewnie nie ostatnia, marka, jaka zrezygnowała z robienia biznesu w naszym kraju. Sprawdź, jakie jeszcze sieci wyszły z Polski. Pamiętacie je? Żałujecie, że nie można już kupić ich produktów w sklepach stacjonarnych?

Jeśli nakarmienie dziecka to dla Was wyzwanie, bo maluch jeść nie lubi i trudno mu dogodzić, to powinniście przeczytać nasz materiał.

Trwa casting do 9 edycji programu MasterChef. Tomasz Szewczyk, mieszkaniec Karpicka jest w kolejnym etapie! Głosowanie potrwa do jutra do godziny 9.00. Pomóżmy mu zdobyć fartuch!