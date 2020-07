Prasówka 8.07 Grodzisk Wielkopolski- wydarzenia środy

Do rządowych obietnic milionowego wsparcia, które ma zostać skierowane do samorządów w całym kraju, sceptycznie, podobnie jak wielu innych włodarzy, podchodzi burmistrz gminy Rakoniewice, Gerard Tomiak. Zgodnie z zapowiedziami, gmina ma otrzymać wsparcie w wysokości prawie 955 tysięcy złotych.

Urząd Miejski wybrał wykonawcę, który rozbuduje strzelnicę w Zdroju. Przy okazji ponownie wraca temat małego kina społecznościowego w naszym mieście. Co dalej w tej sprawie?

Brak środków finansowych może doprowadzić do upadłości nawet bardzo zasłużone kluby. Czasem bywa tak, że do bankructwa prowadzi odejście jedynego dobrodzieja lub brak jakiekolwiek wsparcia ze strony władz miasta. Oto znane polskie kluby, które zostały zlikwidowane.

Mieszkańcy gminy Rakoniewice od lat czekają na budowę obwodnicy, która wyprowadzi ruch ciężarowy z ich miejscowości. Wąskie uliczki i duże samochody nie idą ze sobą w parze. We wtorek znów zrobiło się groźnie. Czy gmina ma jakąkolwiek szansę na zwiększenie bezpieczeństwa w samym centrum miasta?

Wtorkowa wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w Grodzisku Wielkopolskim była okazją do wręczenia samorządowcom czeków z rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Łącznie w skali całego kraju to 6 mld zł. Wsparcie ma być bezzwrotne. Na razie jednak nie ma podstaw prawnych, bo sam fundusz nie istnieje. Wręczane promesy to jedynie obietnice.

8 lipca 2020 r. na terenie Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie odbyła się uroczystość przekazania strażakom ochotnikom z województwa wielkopolskiego promes na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych. Nowe wozy trafią do ponad 60 jednostek.

Jak co roku, przypadające 20 lipca imieniny Czesława, będą okazją do wspomnienia postaci zasłużonego kapłana - ks. kan. Czesława Tuszyńskiego, grodziszczanina 700-lecia.