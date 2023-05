Prasówka z całego tygodnia 14.05.2023 w Grodzisku Wielkopolskim. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Śmierć Kamilka z Częstochowy wstrząsnęła całą Polską. Pogrzeb chłopca odbył się w sobotę, 13 maja. Tego dnia symbolicznie pożegnano go w wielu miejscowościach. Również w Borzysławiu w gminie Grodzisk wypuszczono do nieba białe balony.

W sobotę, 13 maja, w miejscowości Ptaszkowo samochód wypadł z drogi i uderzył w barierki. Jedna osoba została przewieziona do szpitala.

Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd gen.) TB-X606F - 10.3" - 4/128GB -...

Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) TB128XU - 10.61" - 4/64GB - LTE -...

Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) TB125FU - 10.61" 3/32GB - Wi-Fi -...

W województwie wielkopolskim nie brakuje opuszczonych miejsc. Są tajemnicze i mroczne, a ich historia bywa tragiczna. Przyciągają one żądnych wrażeń poszukiwaczy przygód. O 6 takich miejscach pisze znany portal turystyczny National Geographic. Sprawdź, w naszej galerii czy je znasz!

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Grodzisku Wielkopolskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Koło Gospodyń Wiejskich w Słocinie słynie z wyjątkowych członkiń. Paniom trudno odmówić kreatywności i zapału do działania. Wśród wielu podejmowanych inicjatyw znajdują też czas na wspólną zabawę, bo doskonale wiedzą, jak ważna jest integracja.

W sobotę w wigwamie w Zdroju odbyła się organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Koło Terenowe w Grodzisku Wielkopolskim "Majówka jak za dawnych lat". Na uczestników spotkania czekała między innymi zabawa taneczna i profilaktyczne stoisko, na którym można było zbadać ciśnienie i poziom cukru we krwi.

W piątek, 12 maja, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim obchodzone było corocznie święto wszystkich strażaków. Była to okazja do wręczenia awansów i medali oraz podziękowań za codzienną trudną służbę.

Mieszkańcy Kąkolewa w gminie Grodzisk zyskają nowe miejsce do spotkań i integracji. We wsi wybudowana zostanie sala wiejska. Całkowita wartość inwestycji to prawie 2,5 miliona złotych.