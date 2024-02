Prasówka z Grodziska Wielkopolskiego 13.02.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Zapnij pasy i leć do świata innowacji Potęga mocy ...

Prasówka 13.02 Grodzisk Wielkopolski: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Grodzisku Wielkopolskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Po bogatym w artystyczne zdarzenia okresie kolędowym, w czwartek, 8 lutego, zespół śpiewaczy Zgoda działający przy Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Kamieńcu wziął udział w I Biesiadzie Karnawałowej w Pogorzeli.

Uczestnicy barwnego korowodu z dumną przyznają, że ta tradycja ma już ponad 120 lat i zamierzają ją jeszcze długo kultywować. Bery w Wiosce to zwyczaj, bez którego trudno wyobrazić sobie koniec karnawału. Po raz kolejny wyruszyli odwiedzać mieszkańców w poniedziałek, 12 lutego. Do późnych godzin popołudniowych będzie ich można spotkać we wsi obok Rakoniewic.