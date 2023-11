Prasówka z Grodziska Wielkopolskiego 20.11.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Ruszają wejścia indywidualne do Wielkiej Fabryki Elfów na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. To nie lada rozrywka na święta dla najmłodszych i nie tylko!

Skala zachorowań na COVID-19 może być nawet kilka-kilkanaście razy większa od oficjalnych statystyk, biorąc pod uwagę odsetek dodatnich testów. W niektórych województwach wynosi on nawet 75 proc. Pokazuje to, iż rzeczywista liczba zakażeń jest znacznie większa – oceniła mikrobiolożka prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska. Ministerstwo Zdrowie poinformowało w piątek rano, że szczepienie preparatem dopasowanym do wariantu wirusa XBB (Kraken) będzie dostępne od 6 grudnia dla wszystkich chcących zaszczepić się pacjentów.

W sobotę, 18 listopada, Nasza Dyskobolia rozegrała ostatnie spotkanie w tej rundzie. Biało-zieloni, prowadzeni przez trenera Michała Zajączkowskiego, wygrali mecz z Koroną Stróżewo i zapewnili sobie miejsce w czołówce tabeli. Mają też ambitne plany na wiosnę. Klub chce walczyć o awans do IV ligi.