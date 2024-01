Prasówka z Grodziska Wielkopolskiego 29.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Tradycyjnie jak co roku w Wielichowie odbył się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Centrum Kultury zapewniło na ten dzień wiele atrakcji oraz ciekawych licytacji, które przyciągnęły wielu mieszkańców!

Po kilkuletniej przerwie finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wrócił do Granowa, a jego organizatorami byli Gminny Ośrodek Kultury i nauczyciele ZSP. Atrakcji nie brakowało, a hojni mieszkańcy chętnie przekazywali datki na szczytny cel!

Prasówka 29.01 Grodzisk Wielkopolski: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Grodzisku Wielkopolskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Mieszkańcy gminy Kamieniec po raz kolejny grają z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Dzieje się sporo i jak to w Kamieńcu bywa - nie brakuje chętnych do wsparcia szczytnego celu. Mieszkańcy otwierają serca i portfele, a do puszek wolontariuszy trafiają kolejne datki.