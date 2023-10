Prasówka z Grodziska Wielkopolskiego 3.10.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

W poniedziałek, 2 października, poznaliśmy wyniki naboru w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na liście zadań zakwalifikowanych do dofinansowania są m.in. wnioski złożone przez powiat grodziski. W najbliższych miesiącach remont przejdzie droga z Grodziska do Kąkolewa. Wybudowany zostanie również pierwszy odcinek ścieżki pieszo-rowerowej.

Ciekawe architektoniczne rozwiązania, nietypowy wygląd budynków. Domy zwykle wyglądają do siebie podobne, jednak od czasu do czasu zdarzają się takie obiekty, które natychmiast przyciągają wzrok niejednej osoby! Obecnie nie brakuje takich interesujących konstrukcji na sprzedaż. Przedstawiamy wyjątkowe nieruchomości do kupienia w Wielkopolsce.