Prasówka z kwietnia 2023. Sprawdź, co działo się w Grodzisku Wielkopolskim. Czy jesteś na bieżąco?

Wiosna na dobre zagościła w Grodzisku Wielkopolskim, a dla pasjonatów fotografii to idealna okazja do wykonania kolejnych niezwykłych ujęć. Dzięki uprzejmości Marcina Chrósta możemy zaprosić dziś na kolejną wirtualną wycieczkę po naszym mieście widzianym z lotu ptaka.

Silicone Cover do Galaxy S22 Ultra EF-PS908TMEGWW Etui SAMSUNG

wysokiej jakości etui typu plecki do iphone xr wyk…

Promise do iPhone XR Etui WHITE DIAMONDS

wysokiej jakości etui typu plecki do iphone xr wyk…

Promise do iPhone XR Etui WHITE DIAMONDS

Silicone Cover do Galaxy A53 EF-PA536TPEGWW Brzoskwinia Etui SAMSUNG

Silicone Cover with Strap do Galaxy S22+ EF-GS906TWEGWW Etui SAMSUNG

Protective Standing Cover do Galaxy A53 5G EF-RA536CNEGWW...

Silicone Cover with Strap do Galaxy S22 EF-GS901TWEGWW Etui SAMSUNG

Silicone Cover with Strap do Galaxy S22 EF-GS901TNEGWW Etui SAMSUNG

Silicone Cover with Strap do Galaxy S22+ EF-GS906TNEGWW Etui SAMSUNG

Absolwenci odebrali świadectwa i wyróżnienia za sumienną pracę. Uroczystość pożegnania szkolnych murów przyniosła wiele wzruszeń. Przed nimi trudny i pełen emocji, ale ważny czas. Tuż po majówce tegoroczni absolwenci przystąpią do egzaminu maturalnego.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w kwietniu uwagę czytelniczek i czytelników z Grodziska Wielkopolskiego. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

To była uczta dla koneserów kina, którzy z nutką nostalgii wspominali filmy swojej młodości i duża dawka wiedzy dla nieco młodszych widzów. W czwartek, 27 kwietnia, gościem Grodziskiej Biblioteki Publicznej był Wiesław Kot - jeden z najpopularniejszych polskich filmoznawców, krytyk filmowy i publicysta.

W Rakoniewicach trwa przebudowa ulicy Tetmajera, ale do sposobu przeprowadzenia prac sporo uwag mają mieszkańcy. - Zabrano nam wjazdy na posesje i narażono na koszty - mówią. W czwartek, 27 kwietnia, po raz kolejny odbyło się spotkanie w tej sprawie. Udało się osiągnąć kompromis, ale tylko częściowy.

Magnolie w Arboretum w Kórniku są w pełni kwitnienia. Opiekunowie roślinności przestrzegają, że ze względu na warunki pogodowe należy się spieszyć, kwiaty mogą niedługo przekwitnąć. Zobacz zdjęcia kwitnących magnolii.

Święto Pieczarki to jedno z najważniejszych wydarzeń naszego regionu. Co roku organizatorzy przygotowują dla jego uczestników mnóstwo atrakcji. W tym roku największa plenerowa impreza w Wielichowie nieco zmieni swoją formułę. Co będzie się działo?

Choć od meczu Warty Poznań, która w piątek, 21 kwietnia rozegrała spotkanie z Legią Warszawa minęło już kilka dni, okolica stadionu pozostawia wiele do życzenia. Na parkingu u zbiegu ulic Sportowej i Malinowskiego pozostało mnóstwo śmieci, a nawet rozbite szkło.