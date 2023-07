Prawie 4 miliony złotych na remonty zabytków w powiecie grodziskim

Program skierowany został bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami. Dofinansowanie będzie przyznawane na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. Może być przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego albo na udzielenie dotacji samorządowej na takie prace. Dofinansowanie z programu może wynieść maksymalnie 98 procent wartości inwestycji.

W skali województwa wielkopolskiego dofinansowanie - jak zapowiedziano - wyniesie blisko 220 milionów złotych. Do powiatu grodziskiego mają trafić łącznie prawie 4 miliony złotych. Jakie zadania będą realizowane?

W Grodzisku Wielkopolskim dofinansowany zostanie remont i konserwacja zabytkowego wiatraka. Mowa o kwocie 245 tysięcy złotych. Na liście rankingowej znalazło się również zadanie polegające na kompleksowej renowacji mechanizmu zegara wieżowego z czterema tarczami zegarowymi, zamontowanego w kościele w Kąkolewie (wsparcie w wysokości 53 067 zł). W tej samej parafii palowane są prace konserwatorsko-restauratorskie budynku kościoła, na które przeznaczone ma zostać dofinansowanie w wysokości 318 500 zł. Kwota 375 tysięcy złotych ma zostać przeznaczona na remont konstrukcji sygnaturki oraz dachu wraz z pokryciem oraz obróbkami blacharskimi kościoła p.w. św. Franciszka z Asyżu w Woźnikach.