Premier ogłosił przedłużenie obostrzeń. Matury i egzaminy zostały przesunięte

- Pojawiły się szanse na to, żeby przejąć kontrolę nad rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Oznacza to, ze przyrostu zachorowań będą i to dotkliwe, ale nasza strategia, żeby osoby, które są w największej grupie ryzyka, sprawdza się i chcemy ją kontynuować - mówi premier.

Przesunięto egzaminy maturalne i egzaminy ósmoklasistów. Najpewniej odbędą się w drugiej połowie czerwca. O terminie rząd ma poinformować trzy tygodnie wcześniej.

Szkoły i przedszkola będą zamknięte do 26 kwietnia. Zasiłek dla rodziców zostanie przedłużony. Do tego czasu – tak jak dotychczas – placówki mają obowiązek prowadzić nauczanie zdalne.

Zakaz organizacji imprez masowych obowiązuje do odwołania.

Do 19 kwietnia przedłużone zostały obostrzenia dotyczące galerii handlowych, kin, teatrów, zakładów fryzjerskich i punktów usług. Dotyczy to także limitu osób w sklepach i kościołach.