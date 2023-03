Premiera filmu „Berło z brązu – symbol zmiany cywilizacyjnej” w Chacie Biesiadnej w Kamieńcu

Przed projekcją profesor Janusz Czebreszuk – archeolog z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nakreślił tło historyczno-archeologiczne, wprowadzając zebranych w temat filmu. Reżyser Krzysztof Paluszyński zdał relację z powstawania projektu i uświadomił widzom, jak ogromne znaczenie ma ten fabularyzowany dokument dla rozwoju gminy Kamieniec oraz budowania tożsamości. Nie ukrywał też zaangażowania wójta we wszystkie kolejne etapy tworzenia dokumentu.

Kurhany w gminie Kamieniec należą do najważniejszych symboli kultury unietyckiej w tej części Europy. Znalezione w jednym z kurhanów berło sztyletowe, uważane za oznakę władzy i symbol zmiany cywilizacyjnej, stało się inspiracją do najnowszego filmu Krzysztofa Paluszyńskiego. Film ukazuje historię ziem polskich sprzed czterech tysięcy lat.

Po projekcji filmu profesor Janusz Czebreszuk, reżyser Krzysztof Paluszyński oraz wójt Piotr Halasz chętnie odpowiadali na pytania zaciekawionych tematem widzów. Ta produkcja to wielka szansa na to, by kurhany na nowo zainteresowały turystów.