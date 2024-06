- Jesteśmy z całą pewnością częścią Europy. Dzięki pracy naszych rąk, dzięki służbie publicznej ludzi, którym przez lata Państwo to ważne zadanie powierzyliście. (...) W ogromnym stopniu to, jak dzisiaj wygląda Polska, w tym swoim najbardziej dotykalnym wymiarze, to jest zasługa naszych samorządowców, lokalnych włodarzy. To efekt ich troski, codziennego myślenia o sprawach publicznych - mówił prezydent Andrzej Duda.