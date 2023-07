Na dyżurze nie było żadnego lekarza, a pacjenci byli odsyłani do ościennych szpitali

O sprawie po raz pierwszy informowaliśmy pod koniec marca. Wówczas pacjenci, którzy chcieli skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w grodziskim szpitalu, mieli problem z uzyskaniem takiej pomocy. Na dyżurze nie było żadnego lekarza, a pacjenci byli odsyłani do ościennych szpitali. Dyrektor Mirosław Drzewiecki przekazał nam wówczas, że powodem tamtej sytuacji była niewystarczająca ilość rąk do pracy. Jak podkreślał, z problemami kadrowymi boryka się większość szpitali, nie tylko grodziska lecznica, ale szpital cały czas skupia się na pozyskiwaniu dodatkowej kadry, żeby zabezpieczyć ciągłość dyżurów.

Są wyniki kontroli przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Sprawie przyjrzał się Narodowy Fundusz Zdrowia, który wezwał szpital do złożenia wyjaśnień. NFZ chciał sprawdzić, czy pacjenci byli właściwie zabezpieczeni i czy nie doszło do nieprawidłowości w realizowaniu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jak informowała w kwietniu rzecznik prasowa WOW NFZ Marta Żbikowska-Cieśla, szpital w Grodzisku "rzeczywiście wykazał problemy z obsadą, które mogą być podstawą do nałożenia kary przez NFZ".