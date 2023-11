Problemy kadrowe opóźniają procedowanie spraw. Prezes sądu: "Sytuacja jest trudna"

- wyjaśnia prezes SR w Grodzisku Wielkopolskim, Emil Ohde.

Dalej dodaje, że problem braków kadrowych dotyczy nie tylko Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim i nie tylko sądów w okręgu poznańskim.

- To bolączka, z którą zmagamy się od dłuższego czasu. W całym kraju brakuje sędziów, asystentów i referendarzy. To wymaga szerokiego spojrzenia i dopóki kwestie kadrowe nie zostaną rozwiązane, to takie sytuacje będą się zdarzały. Sam orzekam już nieprzerwanie od 35 lat w tutejszym sądzie i widzę, jak to wyglądało kiedyś i jak wygląda teraz. To, co się dzieje, jest bardzo przykre. Rozumiem osoby, które oczekują wpisu do hipoteki czy wydzielenia księgi wieczystej, bo dla danych ludzi to sprawy niezwykle ważne. Niestety jeżeli w wydziale nie ma pracownika, to sytuacja robi się trudna