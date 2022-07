Problemy z rekrutacją do szkół średnich. Nie wszyscy dostaną się do wymarzonej klasy?

Kolejne reformy edukacji spowodowały, że od września do szkół ponadpodstawowych przyjdzie aż 1,5 rocznika - uczniowie z 2007 i 2008 r. (w 2014 r. do klas pierwszych poszły siedmiolatki a także połowa rocznika sześciolatków, urodzonych w miesiącach od stycznia do czerwca).

20 lipca 2022 r. to termin ogłoszenia wyników pierwszego etapu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w pięciu województwach: mazowieckim, opolskim, śląskim, warmińsko-mazurskim oraz wielkopolskim. W niektórych regionach ogłoszono je 19 lipca (kujawsko-pomorskie, łódzkie, małopolskie, zachodniopomorskie), w pozostałych nastąpi to 21 i 22 lipca.

Sytuacja jest trudna, bo większa liczba uczniów może sprawić, że nie dla wszystkich znajdzie się miejsce. W Liceum Ogólnokształcącym imienia Juliusza Słowackiego utworzono w tym roku jeden dodatkowy oddział, zwiększono liczbę miejsc w poszczególnych klasach, a i tak listy rezerwowe są bardzo długie.