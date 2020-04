Próbowali grillować w lesie. W ostatniej chwili zareagowały służby

W minioną sobotę mieszkanka Grodziska Wielkopolskiego spacerowała po terenach leśnych. Zauważyła dwóch ludzi, którzy zaparkowali samochód w środku lasu i najspokojniej w świecie szykowali się do rozpalenia grilla.

- Przerażona zadzwoniła do znajomego leśnika, ten natychmiast powiadomił Punkt Alarmowo Dyspozycyjny Nadleśnictwa Grodzisk oraz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim. Reakcja była natychmiastowa, w przeciągu 15 – 20 minut połączone siły: leśniczy oraz funkcjonariusze policji dotarli na miejsce i zastali trzech młodych ludzi podczas przygotowań do rozpalenia grilla. Nierozważni, nie chcę tu użyć innego słowa, turyści zostali pouczeni i spisani, oraz zobowiązani do posprzątania miejsca ze wszystkich śmieci, które jak sądząc po ich ilości było często odwiedzane- relacjonuje Tomasz Kałek z Nadleśnictwa Grodzisk.

Odpowiedzialna postawa kobiety, która natychmiast zareagowała widząc zagrożenie, być może przyczyniła się do uniknięcia ogromnej tragedii. Mężczyźni nie dość, że złamali zakaz zgromadzeń, nie zastosowali się również do przepisów dotyczących używania ognia w lesie. Nadleśnictwo przypomina, że w lesie i w odległości mniejszej niż 100 m od jego granicy nie wolno posługiwać się otwartym ogniem. Dotyczy to też grilla i papierosów.