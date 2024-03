Protest rolników w Grodzisku Wielkopolskim. "My po prostu nie mamy wyjścia"

- Chcielibyśmy wierzyć, że jesteśmy na dobrej drodze, ale ta droga, która jest przed nami, jest jeszcze długa. (...) Te problemy dotyczą dziś rolników, ale za chwilę będzie dotyczyły każdego z nas - budownictwa, transportu. Kwestią czasu jest to, że te przepisy dotkną zwykłych obywateli (...) Nasze postulaty to odejście od Zielonego Ładu i uregulowanie kwestii napływu towarów z Ukrainy

- dodaje.

Rolnicy już dziś zapowiedzieli, że jeśli ich postulaty nie zostaną spełnione, będą protestować dalej.

- Planujemy kolejną manifestację na środę, 20 marca. Będzie to protest zaostrzony, dlatego już dziś apeluję do mieszkańców o wyrozumiałość. Jesteśmy pod ścianą, nikt nas nie chce słuchać. To, że my tu protestujemy, to nie jest wyraz naszego sprzeciwu wobec mieszkańców. My po prostu nie mamy wyjścia