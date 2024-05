Przed nami jubileuszowe Święto Pieczarki w Wielichowie

Pomysł na zorganizowanie Święta Pieczarki w Wielichowie zrodził się w 1995 roku. Organizatorami tego wydarzenia od lat są wspólnie burmistrz Wielichowa oraz Centrum Kultury w Wielichowie. Główną ideą wydarzenia od samego początku jest integracja wszystkich producentów grzybów i promocja ich wyrobów. Na przestrzeni lat impreza stała się wydarzeniem o zasięgu ogólnopolskim skierowaną do producentów grzybów, firm pracujących na rzecz pieczarkarstwa, wszystkich osób zawodowo związanych z pieczarką, dzięki czemu święto dziś promuje całą branżę.

Święto Pieczarki to jedno z najważniejszych wydarzeń naszego regionu. Co roku organizatorzy przygotowują dla jego uczestników mnóstwo atrakcji. Konieczność racjonalizacji wydatków i szukania oszczędności wymusiła na organizatorach wprowadzenie pewnych zmian. Duża, dwudniowa impreza plenerowa w Wielichowie będzie odbywać się co dwa lata. Tak będzie w tym roku, w którym przypada jubileuszowa, 30. edycja edycja Święta Pieczarki.