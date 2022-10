Przed nami wielka akcja wietrzenia garderoby. KobieTY w akcji organizują Babski Targ!

Akcję wietrzenia garderoby postanowiły zorganizować panie zrzeszone w ramach inicjatywy KobieTy w akcji. Podczas Babskiego Targu będzie można wymienić się ubraniami, które już nam się znudziły, a mogą przynieść radość innej kobiecie.

Wyrzucenie tego, co na nas już nie pasuje lub po prostu nam się znudziło, to niekoniecznie najlepszy pomysł. Czy nie lepiej dać ubraniom szansę na drugie życie? Ten nietypowy targ jest świetną okazją do pozbycia się starych i zapomnianych rzeczy i zaopatrzenia się przy okazji w nowe ubrania.

Babski Targ odbędzie się 12 listopada w Centrum Kultury "Rondo" w godzinach od 15 do 18.

Organizatorki zapewnią maksymalnie 20 stoisk, dlatego warto spieszyć się z zapisami! Zgłoszenia przyjmowane są mailowo z dopiskiem "babski targ" ([email protected])