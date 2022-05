Przed nami wielkie święto grodziskiego sportu! Już w ten weekend odbędą się obchody stulecia Dyskobolii

- Z racji, że jest to pierwszy weekend czerwca, będziemy chcieli nawiązać do obchodów dnia dziecka i wzorem roku poprzedniego zorganizować moc atrakcji dla naszych najmłodszych kibiców - zapowiada prezes Naszej Dyskobolii, Filip Groszczyk.

- Na nasze zaproszenie do udziału w jubileuszu Dyskoboli odpowiedziało kilka pokoleń grodziszczan oraz przyjaciele klubu, którzy przez 100 lat budowali jego historię. Bardzo się cieszymy, że spotkamy się w gronie osób, którym biało-zielone barwy były zawsze bliskie - podkreśla Groszczyk.

Mecz odbędzie się na głównej płycie stadionu, a kibice i sympatycy będą mieli do dyspozycji blisko 3000 miejsc siedzących, z których większość z nich znajduje się pod dachem. Wstęp na stadion jest biletowany. Wejściówki w przedsprzedaży, które można nabyć TUTAJ, kosztują 10 złotych. W dniu meczu bilety można będzie kupić przed wejściem w cenie 15 złotych. Bilety dla dzieci do lat 3 będą bezpłatne. Wystarczy na stronie wybrać tę opcję i dodać go do koszyka.