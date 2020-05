Przedsiębiorcy z Grodziska Wielkopolskiego włączają się do akcji #MamySileByPomagac

Joanna Dudkowska i Mateusz Urbaniak są pomysłodawcami akcji, w ramach której powstał teledysk do piosenki „We Are The World” zaaranżowanej i zagranej przez zespół Joanna Dudkowska Band feat. Chuc Frazier. Wokale solowe nagrane zostały przez Julię Stolpe z uczennicami. Udział w teledysku wzięła również Grupa Szopena pod kierownictwem Grzegorza Styczyńskiego oraz dzieci ze studia muzyki rozrywkowej „Co za Muza” pod kierownictwem Joanny Dudkowskiej.

Dużym wsparciem akcji jest dobre serce i chęć niesienia pomocy przedsiębiorców z Grodziska Wielkopolskiego - Agnieszki Borowczak i Jarosława Jaworowicza. W projekt zaangażowani są artyści i ludzie dobrego serca z okolic Poznania, Grodziska Wielkopolskiego, Kościana, Leszna i Nowego Tomyśla.

1 czerwca odbędzie się premiera teledysku, którego promocja nastawiona będzie przede wszystkim na pomoc i wsparcie dzieci z Domu Dziecka nr 3 w Poznaniu. Potrzeb jest wiele, problemów również.