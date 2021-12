Przedszkola, strażackie samochody i boiska. Na to gminy chcą przeznaczyć nagrody za szczepienia

W konkursie nagradzane były samorządy, które w okresie od początku sierpnia do końca października odnotowały najwyższy wzrost liczby osób zaszczepionych. Konkursy rozstrzygane były na poziomie powiatowym. W zależności od wielkości powiatu nagrodzono jedną, dwie lub trzy gminy. Gmina, w której zaszczepiło się najwięcej mieszkańców, zgarnia nagrodę w wysokości miliona złotych. Dla gminy, która znalazła się na drugim miejscu, jest 500 tys. złotych, a dla gminy z trzecim wynikiem - 250 tys. złotych. Nagrody w konkursie zostały sfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W powiecie grodziskim główna nagroda w wysokości miliona złotych trafi do gminy Kamieniec, która we wspomnianym okresie zanotowała wzrost w wysokości 11,87 procent. Wójt przyznaje, że jego największym marzeniem byłaby budowa nowego przedszkola w Parzęczewie.

- Złożyliśmy już wniosek i czekamy za dokładnymi wytycznymi, na co będziemy mogli przeznaczyć te pieniądze. Na pewno chciałbym, żeby była to jakaś inwestycja, a najlepiej budowa przedszkola. Nie wiem jednak, czy taka możliwość jest realna. Jeśli nie, to postaramy się przeznaczyć te środki na trwającą rozbudowę urzędu, aby móc przyjmować mieszkańców interesantów i mieszkańców w lepszych warunkach - mówi Piotr Halasz.