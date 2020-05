Przedszkola w Grodzisku już działają. Ruszyły również zajęcia w klasach 1-3

Od dziś możliwe jest prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

- Na zajęcia przyszło 15 dzieci. Prowadzimy je jednak w innej formie, nie są to zajęcia opiekuńcze, tylko normalne lekcje. Realizujemy podstawę programową- zauważa dyrektor Szkoły Podstawowej w Ptaszkowie, Rajmund Majcherek. Co to oznacza dla nauczycieli? - Pracują podwójnie. Najpierw od 8 do 12 z dziećmi, które fizycznie są w szkole, a później od 12 do 15 realizują zajęcia z uczniami, którzy pobierają naukę zdalnie. Każde dziecko, które nie przychodzi do szkoły, wie co się w niej dzieje, wie, co ma umieć. Działa to bez zarzutu, rodzice mogą w każdej chwili dopisać dziecko do rzeczywistych zajęć w placówce- wyjaśnia Rajmund Majcherek.

Jak dodaje, szkoła jest w pełni przygotowana do funkcjonowania w nowej rzeczywistości. - Na wejściu mamy pomiar temperatury, rodzice nie mogą wchodzić do szkoły. Jeśli ktoś się spóźni, może skorzystać ze specjalnego dzwonka. Usunęliśmy wszystko, czego nie da się zdezynfekować, a dzieci regularnie muszą myć i odkażać ręce- dodaje nasz rozmówca.