(© Mariusz Kapala)

6 maja mogą do pracy wrócić żłobki i przedszkola. Ewentualne otwarcie placówek zależy od organów prowadzących te instytucje. W Grodzisku przedszkola wciąż pozostają zamknięte.

Przedszkole Gminne imienia Krasnala Hałabały przygotowuje się jednak na ewentualne przyjęcie dzieci, choć, jak zaznacza dyrektor placówki, głosów od rodziców, które wskazywałyby konieczność otwarcia przedszkola, na razie nie słyszała. Trwają jednak prace związane z organizacją nowej rzeczywistości.



- Wdrażamy procedury, które mają zapewnić maksymalne bezpieczeństwo dzieciom i pracownikom przedszkola. Bardzo tęsknimy za wszystkimi przedszkolakami, ale w tej sytuacji, gdy chodzi o ich bezpieczeństwo, pośpiech jest złym doradcą- zauważa Alicja Andrys.



Dyrektor Przedszkola Gminnego wyjaśnia, że obecnie wszyscy skupiają się na tym, by sprostać zaleceniom sanitarnym. A nie jest to łatwe. - Usuwamy rzeczy, których nie da się dezynfekować, musimy zabezpieczyć personel w środki ochrony osobistej, ustalić, jak to właściwie będzie funkcjonować- mówi A. Andrys.



Nie wiadomo jeszcze, kiedy przedszkole otworzy swoje drzwi dla najmłodszych. Na pewno nie stanie się to w tym tygodniu.



Z kolei Przedszkole Chatka Puchatka, które działa na Osiedlu Wojska Polskiego, pozostanie zamknięte do 24 maja 2020 roku.



Komunikat w sprawie przedszkoli wydał również burmistrz Piotr Hojan. - Uprzejmie informuję, że trwają prace przygotowujące nasze gminne przedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach, do prowadzenia zajęć z dziećmi. Termin ponownego rozpoczęcia zajęć, ich formy i zasady uczestnictwa dzieci, są jednak uzależnione od wielu czynników, w tym szczególnie możliwości sprostania wymogom sanitarno – higienicznym nakładanym przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także od rozwoju stanu epidemii w kraju i na terenie naszej gminy. O podjętych decyzjach będziemy informować w najbliższych dniach - czytamy.





