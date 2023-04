Przedszkola w Grodzisku Wielkopolskim w roku szkolnym 2023/2024. Sprawdź, gdzie się znajdują

Przedszkola niepubliczne w Grodzisku Wielkopolskim działają według przepisów, które określono w statucie i bazując na nich przeprowadzają rekrutację. Wszystko, co należy zrobić, to wypełnić formularz zgłoszeniowy. W większości przypadków o tym, czy dziecko zostało przyjęte decyduje kolejność zgłoszeń. Oprócz tego pierwszeństwo mają zwykle maluchy, które uczęszczały do wybranej placówki wcześniej. Pod uwagę mogą być brane również okoliczności takie, jak rodzeństwo uczące się w tym przedszkolu. Informacje w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 możesz uzyskać na stronie internetowej lub w sekretariacie.

Procesy rekrutacyjne w przedszkolach zaczynają się na ogół w pierwszym kwartale roku, na przełomie lutego i marca. Jest to uzależnione od danej placówki. Publiczne oraz niepubliczne przedszkola mają różne procesy rekrutacyjne. W pierwszym wariancie są one ustalane odgórnie i zapisane w ustawie, zaś te drugie ustalają zasady indywidualnie i w każdym z nich mogą być inne.

Dlaczego Twoje dziecko powinno iść do przedszkola w Grodzisku Wielkopolskim?

Edukacja przedszkolna jest wielce istotna w kontekście rozwoju dziecka. Jej głównym celem jest przygotowanie go do nauki w szkole. Do tego, dziecko uczęszczając do przedszkola nabiera umiejętności funkcjonowania w grupie. Następuje u niego rozwój w obszarze społecznym i związanym z emocjonalnością. Uczy się tam, jak rozmawiać z innymi dziećmi i dorosłymi, wyrażać swoje emocje i potrzeby.