Przedszkolaki w akcji Sprzątamy dla Polski. Dzieci dają przykład, jak dbać o okolicę

Już po raz piąty w całym kraju odbywa się akcja „Sprzątamy Dla Polski”. Jej celem jest wspólne, międzypokoleniowe i zorganizowane oczyszczanie terenów zielonych ze śmieci. Do akcji dołączyły dzieci z Przedszkola Gminnego imienia Krasnala Hałabały, które wspólnie z opiekunami wyruszyły na sprzątanie świata.

Zanim jednak maluchy pozbierały to, co zostawili po sobie inni, odbyła się pogadanka o prawidłowej segregacji odpadów. Wyposażone w worki i rękawiczki dzieci zabrały się do pracy. Dzięki nim w okolicy przedszkola oraz w Parku Miejskim zniknęły śmieci.

Poprzez udział w akcji maluchy udowodniły, że dbają o środowisko, które nas otacza oraz chcą żyć i bawić się w czystych miejscach bez śmieci i zanieczyszczeń. Wielkie brawa!