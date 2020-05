Przedszkole ruszy w poniedziałek? Rodzice zgłaszają zapotrzebowanie

Podobnie jest w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie przedszkola nadal pozostają zamknięte. O tym, czy i kiedy ta rzeczywistość może się zmienić, porozmawialiśmy z burmistrzem Piotrem Hojanem. Decyzją rządu to bowiem organy prowadzące mają ostateczny głos w sprawie ewentualnego otwarcia placówek. - Na razie nie zapadły jeszcze żadne decyzje, ale to tylko dlatego, że po prostu nie ma chętnych. Rodzice nie zgłaszają zapotrzebowania, nie mamy po prostu nikogo, kto do przedszkola faktycznie chciałby dziecko przyprowadzić- powiedział nam w środę burmistrz.

Piotr Hojan zastanawia się również, jak miałyby wyglądać przedszkolne zajęcia w nowej rzeczywistości. - Jak wytłumaczyć tym dzieciom nowe zasady i dopilnować przestrzegania reżimu sanitarnego?- pyta. I dodaje: - Mam poważne obawy, czy uruchomienie przedszkoli nie przyniesie więcej szkód niż pożytku.

Na razie problem rozwiązywał się sam, bo zapotrzebowania nie było. Ale, jak wyjaśnia burmistrz, trzeba porozmawiać jeszcze z rodzicami 3 i 4-latków. Być może w tej grupie znajdzie się ktoś, kto swoje dziecko do przedszkola będzie chciał wysłać. Chociaż przykłady sąsiednich gmin, gdzie placówki wznowiły działalność, wyraźnie pokazują, że rodzice nie chcą w tej trudnej sytuacji posyłać dzieci do przedszkoli. W gminie Siedlec dopiero w czwartym dniu od otwarcia przedszkoli pojawiły się dzieci. Troje…