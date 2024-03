Przegląd prasy 1.03.2024 Grodzisk Wielkopolski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Grodziska Wielkopolskiego

Co miesiąc w Pokemon GO pojawiają się różne atrakcje przygotowane przez firmę Niantic. W marcu nie tylko zacznie obowiązywać nowy sezon, ale też do gry trafi kilka nowych stworków. Odbędzie się też kilka pomniejszych wydarzeń, w tym Community Day. Zobacz, co ciekawego pojawi się w marcu 2024 roku w Pokemon GO.