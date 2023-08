Przegląd prasy 1.08.2023 Grodzisk Wielkopolski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Grodziska Wielkopolskiego

Śmiercią kierującego audi zaskutkowało zdarzenie drogowe, do którego doszło w sobotni wieczór na drodze między Starą Dabrową, a Gościeszynem. Kierowane przez młodego mężczyznę auto uderzyło w dwa drzewa, a następnie zapaliło się. Decyzją prokuratora ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych.

Hanna Lis jakiś czas temu wyprowadziła się z centrum miasta. Zajrzyj do stylowego domu dziennikarki w eleganckiej dzielnicy, który urządziły jej profesjonalne projektantki. Zobacz, jak na co dzień mieszka Hanna Lis i w jakich wnętrzach czują się najlepiej. Sprawdź, jak modnie jest urządzony salon z aneksem kuchennym, łazienka i taras. Te wnętrza zachwycają internautów!

Zaczęło się od wyłączonych świateł w pojeździe, a skończyło na czterech zarzutach. Pościg za kierowcą audi policjanci prowadzili przez trzy powiaty. 31-latek może trafić do więzienia nawet na 8 lat.

Joanna Brodzik w tym roku skończyła 50 lat. Gwiazda zniknęła z telewizji, ale to nie oznacza, że porzuciła aktorstwo. Spełnia się zawodowo w teatrze i w dalszym ciągu zachwyca swoich fanów urodą i figurą. Zobacz, jak o siebie dba na co dzień.

Przed nami czwarta edycja Kamienieckich Dni Kultury. To tu, jak nigdzie indziej, moc pomagania łączy się z fantastyczną zabawą. To właśnie w Kamieńcu niewielka, ale niezwykła załoga Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej udowadnia, że chcieć to móc, a rzeczy niemożliwe po prostu nie istnieją.

30 lipca zamknięto część okazjonalnie wykorzystywanych miejsc do kąpieli, a w przypadku dwóch wydano nowe ostrzeżenia i zakazy. Nie brakuje jednak pozytywnej informacji o odwołanym zakazie kąpieli w kąpielisku Krzyżowniki na jeziorze Kierskim w Poznaniu.

W najbliższych dniach warto przygotować się na planowane wyłączenia prądu. Enea Operator zapowiada przerwy w dostawie prądu w różnych częściach powiatu grodziskiego. Gdzie i kiedy nie będzie prądu? Szczegóły poniżej.