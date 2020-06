Przegląd prasy 10.06.2020 Grodzisk Wielkopolski, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Grodziska Wielkopolskiego

Od kilku miesięcy, na terenie ratusza w Wielichowie trwa remont. Postanowiliśmy porozmawiać z panią burmistrz Wielichowa i zapytać na jakim etapie, obecnie, przebiegają prace oraz kiedy dokładniej odbędzie się przeniesienie do odnowionej siedziby.

Do środy 10 czerwca firmy budowlane mogły składać swoje oferty w ramach przetargu na modernizację odcinka drogi krajowej nr 32 w miejscowości Rostarzewo, w powiecie grodziskim.

Urząd Miasta w Grodzisku Wielkopolskim oraz Centrum Kultury Rondo zapraszają wszystkich zainteresowanych na kino samochodowe.

Prasówka 10.06 Grodzisk Wielkopolski: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Grodzisku Wielkopolskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Jakie kąpieliska są otwarte w Grodzisku Wielkopolskim 10.06.2020? Szukasz miejsca w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie można popływać? W Polsce sezon na otwarte kąpieliska trwa od 1 czerwca do 30 września. Czy rozpoczął się już sezon na Twoim ulubionym kąpielisku w Grodzisku Wielkopolskim?Sprawdź, czy znajdziesz je na naszej liście. Sprawdź, jaka jest ocena wody na kąpieliskach w Grodzisku Wielkopolskim. W artykule podajemy ważne informacje o kąpieliskach w Grodzisku Wielkopolskim. Kąpielisko to świetne miejsce do spędzenia czasu z bliskimi nad wodą. Sprawdź listę otwartych kąpielisk w Grodzisku Wielkopolskim i okolicy, aby miło spędzić wolny czas.