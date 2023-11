Przegląd prasy 11.11.2023 Grodzisk Wielkopolski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Grodziska Wielkopolskiego

Prasówka Grodzisk Wielkopolski 11.11: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Narodowe Święto Niepodległości to w gminie Granowo co roku aż trzykrotna okazja do świętowania. 11 listopada mieszkańcy upamiętniają nie tylko tych, którzy walczyli o wolność naszego kraju, ale również św. Marcina, który jest patronem gminy i parafii.