Przegląd prasy 11.06.2020 Grodzisk Wielkopolski, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Grodziska Wielkopolskiego

W czwartek, 11 czerwca 2020 roku, w jednym z mieszkań na terenie Wolsztyna ujawniono zwłoki kobiety i jej dziecka. Na razie policja nie ujawnia szczegółów tej tragedii. Ciało 10-letniego chłopca i 44-letniej kobiety zabezpieczono do badań sekcyjnych.

W dniu 11 czerwca 2020 roku, z okazji święta Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, uroczysta procesja przeszła ulicami miasta Grodzisk. Obchodom towarzyszyła podniosła atmosfera. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Grodzisku Wielkopolskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W dniu uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, kościół pw. św. Faustyny w Grodzisku Wielkopolskim zdobi piękny dywan kwiatowy. Postanowiliśmy zobaczyć, w jaki sposób przebiega układanie takiej dekoracji, a także jak prezentuje się efekt końcowy.

Warto wyrobić sobie odpowiednie nawyki w kuchni i zacząć je stosować. Wiecie, co to - "less waste"?

Na odcinku drogi Celinki- Wilkowo Polskie trwa remont nawierzchni drogi z płyt betonowych. Do kiedy potrwają utrudnienia?

Do środy 10 czerwca firmy budowlane mogły składać swoje oferty w ramach przetargu na modernizację odcinka drogi krajowej nr 32 w miejscowości Rostarzewo, w powiecie grodziskim.