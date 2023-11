Przegląd prasy 14.11.2023 Grodzisk Wielkopolski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Grodziska Wielkopolskiego

Najbliższe trzy miesiące w areszcie spędzą 29-letni mężczyzna i 20-letnia kobieta, mieszkańcy gminy Siedlec w powiecie wolsztyńskim. Podczas zatrzymania przez policję posiadali przy sobie narkotyki. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

Do Sądu Rejonowego w Krotoszynie wpłynął akt oskarżenia przeciwko 41-latce. Jest ona oskarżona o nieumyślne spowodowanie śmierci 16-latki, do której doszło pół roku temu. Dokładnie 9 marca doszło do pożaru w budynku wielorodzinnym w jednej z miejscowości powiatu krotoszyńskiego. W budynku znajdowały się trzy osoby, a jedna z nich miała odciętą drogę ucieczki. W wyniku pożaru obrażeń doznali: 41-letnia kobieta, 16-letnia dziewczyna oraz 10-letni chłopiec. Dzień później okazało się, że 16-latka zmarła w ostrowskim szpitalu.