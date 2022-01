Przegląd prasy 14.01.2022 Grodzisk Wielkopolski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Grodziska Wielkopolskiego

Mandat w wysokości 2500 tysiąca złotych będzie musiał zapłacić rowerzysta na podwójnym gazie. Mężczyzna "wydmuchał" aż 2,5 promila alkoholu. To pierwszy tak wysoki mandat wystawiony przez grodziskich policjantów od wprowadzenia zmian w taryfikatorze.

Do końca stycznia zawieszono działalność oddziału dziecięcego w wolsztyńskim szpitalu. Związane jest to z nieobecnością ordynator oddziału, która była jedyną pracującą tam do południa lekarką. Jak poinformował dyrektor szpitala Karol Mońko, obowiązująca decyzja wojewody w tej sprawie została wydana 29 grudnia 2021 roku. Na ten czas, dzieci wymagające hospitalizacji przyjmowane będą w nowotomyskim i kościańskim szpitalu.