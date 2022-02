Przegląd prasy 16.02.2022 Grodzisk Wielkopolski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Grodziska Wielkopolskiego

Prasówka 16.02 Grodzisk Wielkopolski: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Grodzisku Wielkopolskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Twój e-PIT to usługa, z której już można skorzystać za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego. Jak zatem rozliczyć swój PIT za 2021 i wysłać go do skarbówki? Ta instrukcja odpowiada na najistotniejsze pytania: jak zalogować się do usługi Twój e-PIT, gdzie znaleźć PIT za 2021 oraz jak sprawdzić przygotowaną przez KAS deklarację. Przypominamy również ważne terminy związane z rozliczeniem rocznym PIT.