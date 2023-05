Przegląd prasy 17.05.2023 Grodzisk Wielkopolski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Grodziska Wielkopolskiego

Nie żyje 2-letnie dziecko, które zostało przygniecione przez wózek widłowy. Do tragedii doszło we wtorek, 16 maja, w miejscowości Wydorowo w powiecie kościańskim.

Święto Pieczarki to największa i najważniejsza impreza w Wielichowie, która co roku przyciąga tłumy. Ale to nie jedyna atrakcja, którą w tym roku szykuje dla mieszkańców Centrum Kultury. Co jeszcze będzie się działo?

Dzień Dziecka zbliża się wielkimi krokami. W tym roku obchody święta wszystkich maluchów zapowiadają się naprawdę wyjątkowo! Na lotnisku w Kąkolewie będzie czekać mnóstwo atrakcji.